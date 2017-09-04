Московская модель обвинила известного спортсмена в избиении

Участница откровенных фотоссесий Николь Тен подала судебный иск к бывшему возлюбленному. По ее словам, призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион России Мигран Арутюнян избил ее и угрожал расправой.

Откровенные фото и видео еще недавно радовали поклонников столичной модели Николь Тен и приносили неплохие деньги. Однако теперь девушка вынуждена отказывать заказчикам и сидеть без работы по состоянию здоровья, которое пошатнулась после встречи с серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, борцом греко-римского стиля Миграном Арутюняном.



Николь Тен: «Он меня ударил, первый удар в глаз нанес кулаком. Я еще пыталась выйти из машины, он нанес в затылок несколько ударов. Я плакала, он в этот момент удалял переписку».



Синяки и ссадины Николь зафиксировала в травмпункте. Девушке поставили диагноз «сотрясение». С именитым спортсменом, признается Николь, она познакомилась в Москве в начале лета. Мигран предложил ей съездить отдохнуть на море. А вскоре сообщил, что у него якобы есть другая, и потребовал, чтобы девушка удалила всю их романтическую переписку. Та отказалась. Тогда, по словам Тен, проблему борец решил силой. Девушка обратилась в полицию. Но после проведения необходимых экспертиз в возбуждении уголовного дела ей отказали.



Друзья спортсмена уверяют: никакого романа у Арутюняна с моделью не было, он вообще недавно женился и уж тем более никогда не поднимал руку на женщину. Ведь следы от чемпионских ударов были бы совсем другими, говорят знакомые борца.



Роман, друг спортсмена: «Это вранье все. Она просила свою подругу, чтобы она ее ударила. Ее подруга даже писала объяснительную по этому поводу в Сочи. Вы не видели ее фотографии в Интернете? Их же полно, она же предлагает себя за деньги, какие могут быть романтические отношения».



В свою очередь Николь Тен парирует: роман со спортсменом она точно сможет доказать. Примерно через девять месяцев.



Николь Тен: «Когда он меня избил, у меня постоянно головные боли и кружится голова. Я еще решила сделать тест на беременность, проверить. Тесты показали положительный результат. Он не в курсе, я никому не говорила об этом пока».



Было избиение или нет, теперь будет разбираться суд. К своему заявлению модель приложила медицинскую справку, где зафиксированы травмы. В свою очередь друзья спортсмена уговаривают его подать встречный иск о клевете.