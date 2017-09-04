Собянин открыл эстакады на развязке Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов

Столичный мэр Сергей Собянин в понедельник открыл две эстакады на развязке Северно-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов.

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Москва

Собянин

Сергей Собянин сообщил, что сегодня открываются эстакада основного хода от Перовской улицы до проспекта Будённого и эстакада-съезд, которая соединяет Перовскую улицу с проспектом Будённого. Теперь, как отметил мэр, столичным автомобилистам будет значительно легче проехать по шоссе Энтузиастов, чем раньше.



Сергей Собянин: «Закончилось строительство одной из самых сложных развязок в Москве, пришлось пересечь территории 39 промышленных предприятий, несколько железнодорожных путей, МЦК».



Глава городской администрации напомнил, что на шоссе Энтузиастов почти 10 лет шло строительство сложнейшей развязки с Северо-Восточной хорды и проспектом Будённого.



Сергей Собянин: «Всего здесь было запланировано построить 15 эстакад общей протяженностью почти 10 километров. Сегодня мы открываем движение по эстакадам, которые свяжут Перовскую улицу с проспектом Будённого. Также будет обеспечен удобный выезд с шоссе Энтузиастов на проспект Будённого».



В свою очередь первый замруководителя департамента строительства Москвы Пётр Аксёнов подчеркнул, что это был один из самых сложных участков СВХ.



Пётр Аксёнов: «Это дорогой объект. Общая стоимость более 60 миллиардов рублей».



Напомним, строительство участка СВХ от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе началось в феврале 2008 года. Всего в рамках проекта построили более 22 км дорог, пять пешеходных переходов, 4,5 км трамвайных путей и паркинг.



Строительство этого участка позволило снизить транспортную нагрузку на проспект Будённого и улучшить транспортную ситуацию в районе его пересечения с шоссе Энтузиастов.