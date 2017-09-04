Жена лишила супруга мужского достоинства из-за игры в гольф

В Южной Корее мужчина поплатился за свое чрезмерное увлечение игрой в гольф.
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В городе Йосу жена отрезала мужу половой орган кухонным ножом. Женщина кастрировала 50-летнего мужчину, пока он спал.
Прибежавший на крики сосед нашел жертву в луже крови на полу. Он сразу вызвал полицию и скорую.
54-летняя Ким, пытаясь оправдаться, заявила, что муж отказывался давать ей денег, спуская все средства на новые клюшки и аксессуары для игры в гольф.
Что касается пострадавшего, то он находится в госпитале. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает сайт Dni.Ru.
Прибежавший на крики сосед нашел жертву в луже крови на полу. Он сразу вызвал полицию и скорую.
54-летняя Ким, пытаясь оправдаться, заявила, что муж отказывался давать ей денег, спуская все средства на новые клюшки и аксессуары для игры в гольф.
Что касается пострадавшего, то он находится в госпитале. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает сайт Dni.Ru.
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