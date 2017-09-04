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  • 04.09, 15:13
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    СМИ раскрыли содержание письма Обамы для Трампа

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    СМИ раскрыли содержание письма Обамы для Трампа

    СМИ раскрыли содержание письма Обамы для Трампа

    СМИ раскрыли содержание письма Обамы для Трампа

      Западные СМИ опубликовали письмо Барака Обамы, предназначенное для его преемника Дональда Трампа.

      Свое напутствие Обама оставил в Белом доме в день инаугурации новоизбранного президента. В рукописном послании экс-президент США дал Трампу четыре совета. Он призвал миллиардера сделать все, чтобы каждая американская семья добилась успеха, а также поддерживать мировой порядок, от которого зависят «безопасность и богатство» Америки. Кроме этого, Обама попросил сохранить институты демократии такими же крепкими, какими они достались Трампу.

      В конце письма Барак Обама советует находить время в суматохе событий для семьи и друзей: они помогут в трудную минуту. Ранее содержание послания не разглашалось. С тех пор Трамп несколько раз показывал письмо гостям Овального кабинета, и теперь копия попала в американские СМИ.

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