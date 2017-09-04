СМИ раскрыли содержание письма Обамы для Трампа

Западные СМИ опубликовали письмо Барака Обамы, предназначенное для его преемника Дональда Трампа.

Свое напутствие Обама оставил в Белом доме в день инаугурации новоизбранного президента. В рукописном послании экс-президент США дал Трампу четыре совета. Он призвал миллиардера сделать все, чтобы каждая американская семья добилась успеха, а также поддерживать мировой порядок, от которого зависят «безопасность и богатство» Америки. Кроме этого, Обама попросил сохранить институты демократии такими же крепкими, какими они достались Трампу.



В конце письма Барак Обама советует находить время в суматохе событий для семьи и друзей: они помогут в трудную минуту. Ранее содержание послания не разглашалось. С тех пор Трамп несколько раз показывал письмо гостям Овального кабинета, и теперь копия попала в американские СМИ.