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  • 04.09, 10:40

    Facebook решил отобрать одноименный домен в Рунете у «Золотой короны»

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    Facebook решил отобрать одноименный домен в Рунете у «Золотой короны»

    Facebook решил отобрать одноименный домен в Рунете у «Золотой короны»

    Американская корпорация Facebook Inc. потребовала передать ей на безвозмездной основе домен facebook.ru, который с 2005 года принадлежит ЗАО ЦФТ — головной структуре платежной системы «Золотая корона».

    По информации газеты «Коммерсант», претензионное письмо «Центру финансовых технологий» Facebook направил в конце августа. Как следует из его текста, Facebook Inc. узнала, что домен принадлежит ЗАО ЦФТ, поскольку с facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы «Золотая корона».

    В письме указано, что доменное имя facebook.ru воспроизводит зарегистрированный соцсетью товарный знак, что совершенно неприемлемо, в связи с чем Facebook Inc. требует незамедлительно прекратить его использование и безвозмездно передать ей спорный домен до 30 сентября.

    Результат рассмотрения претензии в Facebook ждут до 6 сентября.

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