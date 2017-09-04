«Русский международный банк» из топ-150 лишился лицензии

Банк России с 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Русский международный банк», которая занимала
137-е место в банковской системе РФ, а в августе прекратила прием и выдачу вкладов.
Решение о выводе РМБ с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили систематическими нарушениями закона и рискованной бизнес-моделью организации.
Банк России: «Бизнес-модель „Русского международного банка“ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».
В результате из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В конце августа «Русский международный банк» приостановил прием и выдачу вкладов.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ЦБ также напомнили, что неоднократно применяли в отношении РМБ меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводили ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
«Русский международный банк» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.
Банк России: «Бизнес-модель „Русского международного банка“ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».
В результате из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В конце августа «Русский международный банк» приостановил прием и выдачу вкладов.
Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В ЦБ также напомнили, что неоднократно применяли в отношении РМБ меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводили ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
«Русский международный банк» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.
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