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  • 04.09, 10:40

    «Русский международный банк» из топ-150 лишился лицензии

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    «Русский международный банк» из топ-150 лишился лицензии

    «Русский международный банк» из <nobr>топ-150</nobr> лишился лицензии

    Банк России с 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Русский международный банк», которая занимала 137-е место в банковской системе РФ, а в августе прекратила прием и выдачу вкладов.

    Решение о выводе РМБ с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили систематическими нарушениями закона и рискованной бизнес-моделью организации.

    Банк России: «Бизнес-модель „Русского международного банка“ в значительной степени была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».

    В результате из-за неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. В конце августа «Русский международный банк» приостановил прием и выдачу вкладов.

    Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

    В ЦБ также напомнили, что неоднократно применяли в отношении РМБ меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводили ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

    «Русский международный банк» является участником системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.

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