Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 04.09, 09:09

    Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

    комментировать

    Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

    Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

    Жертвой аварии в центре Москвы стал один человек, еще трое получили травмы.

    Инцидент произошел на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова. Столкнулись автобус и легковушка. В результате ДТП один человек погиб, еще трое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает «Интерфакс».

    Источник: «На месте ДТП наблюдается сильный разлив топлива».

    В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ факт аварии подтвердили. В ведомстве добавили, что жертвой ЧП стал водитель легкового автомобиля, травмы получили пассажиры автобуса.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru