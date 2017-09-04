Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы

Жертвой аварии в центре Москвы стал один человек, еще трое получили травмы.
Инцидент произошел на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова. Столкнулись автобус и легковушка. В результате ДТП один человек погиб, еще трое госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщает «Интерфакс».
Источник: «На месте ДТП наблюдается сильный разлив топлива».
В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ факт аварии подтвердили. В ведомстве добавили, что жертвой ЧП стал водитель легкового автомобиля, травмы получили пассажиры автобуса.
Источник: «На месте ДТП наблюдается сильный разлив топлива».
В пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ факт аварии подтвердили. В ведомстве добавили, что жертвой ЧП стал водитель легкового автомобиля, травмы получили пассажиры автобуса.
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