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  • 04.09, 01:35

    На Сахалине за коррупцию задержан мэр Корсакова

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    На Сахалине за коррупцию задержан мэр Корсакова

    На Сахалине за коррупцию задержан мэр Корсакова

    Мэр сахалинского города Корсакова Александр Рудаков задержан по подозрению в получении взятки.

    По предварительным данным, Рудаков был задержан накануне. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отстранил его от должности, сообщает правительство региона.

    Из сообщения    : «Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда».

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