На Сахалине за коррупцию задержан мэр Корсакова

Мэр сахалинского города Корсакова Александр Рудаков задержан по подозрению в получении взятки.
По предварительным данным, Рудаков был задержан накануне. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко отстранил его от должности, сообщает правительство региона.
Из сообщения: «Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда».
Из сообщения: «Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда».
Комментарии