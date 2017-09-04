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  • 04.09, 01:36

    Южная Корея ответила учениями на ядерное испытание КНДР

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    Южная Корея ответила учениями на ядерное испытание КНДР

    Южная Корея ответила учениями на ядерное испытание КНДР

    Южная Корея ответила учениями на ядерное испытание КНДР
  • Фото Reuters © 2017

    • Южная Корея провела военные учения в ответ на испытание водородной бомбы в Северной Корее.

    В рамках маневров был произведен запуск баллистической ракеты Hyunmoo («Хёнму»), также были задействованы истребители F-15K («Ф-15К ). Военные заявили, что ракета поразила цель в Японском море. По легенде учений целью удара являлся ядерный полигон Пхунгери на территории КНДР, передает ТАСС.

    смотретьКНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы
    В воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Мировое сообщество резко осудило поведение Пхеньяна, а Пентагон сообщил, что готов дать „массированный военный ответ“». В понедельник ситуацию вокруг КНДР обсудят на заседании СБ ООН.

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