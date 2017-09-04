Мужчина сгорел в костре на фестивале Burning Man в США: фото

На знаменитом фестивале Burning Man («Горящий человек») в Неваде мужчина бросился в костер во время сжигания статуи и впоследствии умер.
Посетитель фестиваля прорвался через зону безопасности и направился прямо в огонь. Пожарным удалось вытащить его из пламени, однако позднее мужчина скончался в ожоговом центре.
Как сообщает РИА Новости, мужчина не был пьян. Всего на культовом фестивале присутствуют около 70 тысяч человек.
Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок. Завершается сожжением огромной статуи человека.
Thousands of Burning Man festival revellers see a man ’BURN TO DEATH’ after he dived into the flames underneath a m… https://t.co/FxGDQH62Sb— Irish Sun (@IrishSunOnline) 3 сентября 2017 г.
Как сообщает РИА Новости, мужчина не был пьян. Всего на культовом фестивале присутствуют около 70 тысяч человек.
Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок. Завершается сожжением огромной статуи человека.
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