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  • 04.09, 01:35

    Мужчина сгорел в костре на фестивале Burning Man в США: фото

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    Мужчина сгорел в костре на фестивале Burning Man в США: фото

    Мужчина сгорел в костре на фестивале Burning Man в США: фото

    Мужчина сгорел в костре на фестивале Burning Man в США: фото
  • Фото Reuters © 2017

    • На знаменитом фестивале Burning Man («Горящий человек») в Неваде мужчина бросился в костер во время сжигания статуи и впоследствии умер.

    Посетитель фестиваля прорвался через зону безопасности и направился прямо в огонь. Пожарным удалось вытащить его из пламени, однако позднее мужчина скончался в ожоговом центре.


    Как сообщает РИА Новости, мужчина не был пьян. Всего на культовом фестивале присутствуют около 70 тысяч человек.

    Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок. Завершается сожжением огромной статуи человека.


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