Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 машин, госпитализирован ребенок.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД по региону, ДТП произошло около 15:50 на 631-м километре автодороги М4 «Дон».
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую аварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства. В результате ДТП трехлетний ребенок доставлен в больницу.
Между тем на странице «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщается, что сначала произошло столкновение нескольких машин на спуске с Меловой горы, а затем в этот затор врезалась фура.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую аварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства. В результате ДТП трехлетний ребенок доставлен в больницу.
Между тем на странице «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщается, что сначала произошло столкновение нескольких машин на спуске с Меловой горы, а затем в этот затор врезалась фура.
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