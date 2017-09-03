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  • 03.09, 19:33
    Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео. Воронежская область, ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

    Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

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    Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

    Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

    Более 25 машин столкнулись в Воронежской области: видео

      В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 машин, госпитализирован ребенок.

      Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД по региону, ДТП произошло около 15:50 на 631-м километре автодороги М4 «Дон».

      По предварительной информации, водитель грузового автомобиля неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал массовую аварию. При этом одна из машин загорелась, уточнил собеседник агентства. В результате ДТП трехлетний ребенок доставлен в больницу.

      Между тем на странице «Настоящий Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщается, что сначала произошло столкновение нескольких машин на спуске с Меловой горы, а затем в этот затор врезалась фура.

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