Украинские солдаты начали использовать в Донбассе боевых свиней

Солдаты ВСУ, находящиеся на передовой в Донбассе, начали использовать диких свиней для патрулирования территории.
Как сообщает «Военное телевидение Украины», после жизни на передовой свиньи «стали настоящими боевыми вепрями».
Украинский военнослужащий: «Если кто-то ходит рядом, они издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть».
Солдаты также рассказали, что все украинцы любят сало, однако у этих диких свиней сала нет. Поэтому их было решено использовать в патрулировании территории вместо собак.
Украинский военнослужащий: «Если кто-то ходит рядом, они издают звуки, начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть».
Солдаты также рассказали, что все украинцы любят сало, однако у этих диких свиней сала нет. Поэтому их было решено использовать в патрулировании территории вместо собак.
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