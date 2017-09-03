Фура смяла пять машин в Подмосковье: видео

Шесть автомобилей попали в крупную аварию на Дмитровском шоссе в Московской области.
Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что водитель фуры не смог остановиться перед затормозившим потоком машин. Фура наехала на стоящие автомобили, буквально смяв пять легковушек, одна из них опрокинулась набок.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадал один человек.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП пострадал один человек.
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