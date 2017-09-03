Сегодня армия Наполеона вновь сошлась русскими гвардейскими полками в Подмосковье. Там открылся военно-исторический фестиваль «День Бородина — 2017». Зрителям организаторы обещали грохот пушек, залпы сотен ружей и максимальную историческую достоверность.

На поле вышли около полутора тысяч реконструкторов. А два века назад там насмерть бились 250 тысяч русских и французских воинов.



Основатели реконструкторского движения, профессиональные историки, уверяют, что это не просто шоу.



Олег Соколов, президент Общероссийского военно-исторического движения: «Настоящий историк, если хочет понимать ту эпоху, он должен хотя бы посидеть на коне восемь часов в день. И тогда он лучше поймет, о чем пишет. Невозможно писать военную историю той эпохи, не прочувствовав все это на себе».



Сегодня воспроизвели не само Бородинское сражение, а так называемый бой за Шевардинский редут, который состоялся за пару дней до основной битвы. Он дал возможность армии Кутузова укрепить позиции. Благодаря этому русская армия не потерпела поражение, французы смогли лишь оттеснить наших солдат. Каждая из сторон тогда признала победу за собой.



Подробности — в видеоматериале.