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  • 03.09, 16:32

    СМИ: Bentley с охранниками под кокаином врезался в кортеж президента Сербии

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    СМИ: Bentley с охранниками под кокаином врезался в кортеж президента Сербии

    СМИ: Bentley с охранниками под кокаином врезался в кортеж президента Сербии

    Автомобиль с президентом Сербии Александром Вучичем стал участником ДТП.

    Дорожный инцидент произошел еще накануне утром, однако известно о нем стало только сейчас. В колонну из трех автомобилей, в одном из которых находился Вучич, врезался Bentley. Элитная иномарка въехала в первую машину, в которой находился сам Вучич, затем продолжила движение и заблокировала на некоторое время вторую машину сопровождения.

    Нарушителей догнал третий автомобиль из президентского кортежа. В Bentley находились трое молодых людей. Все задержаны на 48 часов. В анализах одного из подозреваемых, по неофициальной информации, обнаружены следы кокаина. СМИ выяснили, что задержанные работают охранниками на популярной белградской дискотеке, а дорогостоящий автомобиль они одолжили у известного сербского футболиста, который там отдыхал.

    О пострадавших в ДТП не сообщается, передает РИА Новости.

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