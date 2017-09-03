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  • 03.09, 15:01

    Синоптики сообщили о завершении первой волны бабьего лета в Москве

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    Синоптики сообщили о завершении первой волны бабьего лета в Москве

    Синоптики сообщили о завершении первой волны бабьего лета в Москве

    Первая волна бабьего лета в Москве завершается: на смену теплой, солнечной погоде идут дожди и похолодание.

    Как сообщил ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, «завтра завершается первая, или ранняя, фаза сентябрьского бабьего лета в Москве».

    Роман Вильфанд: «Уже со вторника ожидается резкое изменение погоды. Если 1 и 2 сентября температура была в диапазоне 21–24 градуса, солнышко, слабый ветер, сегодня и завтра температура будет еще достаточно высокая — от 17 до 20 градусов, то уже во вторник усилится ветер, температура понизится, начнутся дожди».

    Он отметил, что в начале следующей недели к столичному региону подойдет ложбина низкого давления — погода станет облачной, прохладной, и так будет до конца недели.

    Роман Вильфанд: «Ночные температуры составят от 7 до 10 градусов, дневные — от 11 до 15 градусов, и дождь разной интенсивности. В том числе прогнозируются заметные осадки во второй части этой недели».

    При этом Вильфанд призвал жителей столицы не расстраиваться из-за того, что погода испортится, так как теплые дни еще вернутся.

    Роман Вильфанд: «Порадуемся тому, что раннее бабье лето наступило. Но не нужно расстраиваться оттого, что погода портится. Это, наоборот, предвестник следующего периода бабьего лета. Пока заканчивается первая фаза. По нашим расчетам, теплые денечки еще будут».

    Как пояснил эксперт, бабье лето наблюдается не только в течение сентября, но и в первую декаду октября.

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