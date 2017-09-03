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  • 03.09, 22:35
    «Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото. Галкин Максим, знаменитости, Интернет, психология, Пугачёва, соцсети, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото

    «Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото

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    «Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото

    «Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото

    «Синдром Примадонны»: Галкин нашел лекарство от забвения в лайках и «голых» фото

      Психологи убеждены: Максим Галкин болен. И ставят ему диагноз: синдром Примадонны.

      Первый симптом: юморист, у которого обычно интервью не допросишься, в кои-то веки домой не спешит. Терпеливо ждет, пока выставят план, советует, как сделать картинку живописнее, и учит журналистов брать интервью так, чтобы ему хотелось отвечать.

      Максим Галкин: «Сделай меня красиво. Ну что все было сексуально».

      Эксперты предполагают: Галкину не хватает внимания. Талантливый юморист и успешный телеведущий остается на вторых ролях, стоит ему выйти на люди вместе с женой. Когда Пугачёва и Галкин рядом, он делает все, чтобы его тоже заметили.

      Психолог: «Знаете, как ребенок, который с любимой мамой идет куда-то, если внимание маме уделяется, ребенку это неинтересно, потому что это не ему внимание. То есть Максим, по сути, — вечный ребенок. Максим будет вылезать, Максим будет что-то говорить. То есть: вот я, а вот меня забыли».

      По мнению психолога, социальные сети, которыми так увлечен юморист, для него — лекарство от забвения. Выложил пост — получил миллион лайков, словно таблетку принял.

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