Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

19-летний Дени Байсаров расстался со своей девушкой.

Кажется, только вчера Кристина Орбакайте пела о нем: губки бантиком, бровки домиком. А сейчас Дени Байсарову 19. Совсем взрослый мужчина!



И Филипп Киркоров удивляется тому, как быстро дети растут. Дени Байсаров почти с него ростом, голубоглазый блондин с маминой улыбкой. Король эстрады помнит Дени еще в пеленках.



Филипп Киркоров: «Начнем с того, что мы его из роддома встречали с Кристиной, когда он родился. Поэтому этого белокурого ангела я знаю почти 20 лет, замечательный парень, умный, образованный, сам выбирает себе профессию, прекрасно разбирается в моде».



Младший внук Пугачёвой уже год живет в Лондоне. Учится в престижном университете на факультете бизнес-менеджмента. А на каникулы приезжает в гости: то к маме Кристине Орбакайте, то к папе Руслану Байсарову. Несмотря на расставание, родители воспитывали сына на равных. И Дени во всем берет с них пример.



У младшего внука Пугачёвой нет отбоя от поклонниц, но о своей семье он пока не думает, признается Дени. После расставания с девушкой Машей у него статус «свободен».