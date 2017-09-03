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  • 03.09, 22:35
    Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом. знаменитости, Пугачёва, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМладший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

    Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

    2 комментария
    Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

    Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

    Младший внук Пугачёвой вновь стал завидным женихом

      19-летний Дени Байсаров расстался со своей девушкой.

      Кажется, только вчера Кристина Орбакайте пела о нем: губки бантиком, бровки домиком. А сейчас Дени Байсарову 19. Совсем взрослый мужчина!

      И Филипп Киркоров удивляется тому, как быстро дети растут. Дени Байсаров почти с него ростом, голубоглазый блондин с маминой улыбкой. Король эстрады помнит Дени еще в пеленках.

      Филипп Киркоров: «Начнем с того, что мы его из роддома встречали с Кристиной, когда он родился. Поэтому этого белокурого ангела я знаю почти 20 лет, замечательный парень, умный, образованный, сам выбирает себе профессию, прекрасно разбирается в моде».

      Младший внук Пугачёвой уже год живет в Лондоне. Учится в престижном университете на факультете бизнес-менеджмента. А на каникулы приезжает в гости: то к маме Кристине Орбакайте, то к папе Руслану Байсарову. Несмотря на расставание, родители воспитывали сына на равных. И Дени во всем берет с них пример.

      У младшего внука Пугачёвой нет отбоя от поклонниц, но о своей семье он пока не думает, признается Дени. После расставания с девушкой Машей у него статус «свободен».

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