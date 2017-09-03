Возбуждено дело об убийстве мужчины, найденного мертвым в иномарке в Москве

Тело мужчины на вид 40–45 лет нашли в автомобиле Audi A8 в ночь с понедельника на вторник. Машина была припаркована на проезжей части Варшавского шоссе в Москве. На теле обнаружили колото-резаные раны в области груди и спины.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Были назначены судебные экспертизы. Следователи устанавливают личность погибшего.: «В настоящее время выполняется комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшего, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления».