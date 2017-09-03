Откровения россиянки о браке с самым кровавым маньяком Украины: эксклюзив НТВ

Сергей Ткач — самый опасный и кровавый маньяк современной Украины. Много лет он убивал не ради славы и денег, ему просто нравилось убивать. После приговора его ждали пожизненный срок, безымянная могила и забвение. Но документальный триллер получил сенсационное продолжение.
За решеткой украинский потрошитель женился на девушке из России. В серийного убийцу Елена вцепилась мертвой хваткой. Свадьба в тюрьме, короткое свидание — и через девять месяцев она родила ему дочку.
Кажется, это тот случай, когда муж и жена — одна сатана. В ее глазах он — сверхчеловек, пусть даже в нем не осталось ничего человеческого. Словно одержимая, Елена бросила все: прежнюю жизнь, родителей, родину и бежала к своему любимому на Украину.
Елена Ткач: «Для меня это было, может быть, как какой-то фильм ужасов. Интересно. Ты как бы понимаешь, что это не с тобой происходит, но в то же время это интересно. Даже, может быть, какое-то жуткое ощущение было первое время. Хотя я увлекалась. Увлекалась именно похожими историями. Следила, знала, что есть персонажи гораздо страшнее него».
Как русская девушка стала новой жертвой украинского потрошителя? Кто заставил ее выйти за него замуж? Зачем после второго свидания она родила ему дочь? И на что готова пойти наша Лена ради своего маньяка? Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
Кажется, это тот случай, когда муж и жена — одна сатана. В ее глазах он — сверхчеловек, пусть даже в нем не осталось ничего человеческого. Словно одержимая, Елена бросила все: прежнюю жизнь, родителей, родину и бежала к своему любимому на Украину.
Елена Ткач: «Для меня это было, может быть, как какой-то фильм ужасов. Интересно. Ты как бы понимаешь, что это не с тобой происходит, но в то же время это интересно. Даже, может быть, какое-то жуткое ощущение было первое время. Хотя я увлекалась. Увлекалась именно похожими историями. Следила, знала, что есть персонажи гораздо страшнее него».
Как русская девушка стала новой жертвой украинского потрошителя? Кто заставил ее выйти за него замуж? Зачем после второго свидания она родила ему дочь? И на что готова пойти наша Лена ради своего маньяка? Ответы на эти и другие вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».
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