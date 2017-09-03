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  • 03.09, 13:31
    На что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере. GPS, ГЛОНАСС, изобретения, спутники, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере

    На что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере

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    На что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере

    На что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере

    На что способны спутниковые трекеры: испытание в стратосфере

      Модная электронная примочка — спутниковый трекер. Производители обещают, что при помощи этой штуки в самых разных ее вариантах вы отныне никогда не потеряете ни ребенка, ни собаку, ни даже автомобиль. Программа «Чудо техники» проверила, есть ли практическая польза от такой покупки.

      Маленькое устройство со встроенной батарейкой и сим-картой отправляет на телефон или компьютер точные данные о местонахождении интересующего вас объекта. Трекер ловит сигналы навигационных спутников — американских GPS и российских ГЛОНАСС — вычисляет свои координаты и отправляет хозяину через сотовую сеть.

      Чтобы проверить, как все это работает, программа «Чудо техники» забросила несколько трекеров подальше, в том числе в стратосферу. Метеозонд, наполненный гелием, поднял платформу с техникой на высоту около 30 километров — это еще не космос, но уже близко. Там от перепада давления шар увеличился в размерах в пять раз, лопнул, и конструкция на парашюте спустилась на Землю в 55 километрах от места запуска.

      Подробнее о тестируемых устройствах. Трекер №1 выглядит как кредитка, батарейка держит до девяти месяцев, цена — 5800 рублей. Корпус не защищен, настройки нужно делать через СМС-команды, что и долго, и неудобно.

      Вторым устройством можно управлять через сайт. Корпус водостойкий, батарейки работают до трех лет. Цена — 4900 рублей.

      Третий трекер за 5900 рублей имеет самую удобную настройку — достаточно ввести в приложении логин и пароль и можно пользоваться. Сим-карта тут встроена и предоплачена на 3000 сеансов связи.

      Подобных устройств на рынке много, и нужно быть осторожным: иногда правоохранительные органы высказывают к трекерам претензии, считая их шпионским оборудованием.

      Подробности и результаты теста — в сюжете программы «Чудо техники».

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