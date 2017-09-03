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  • 03.09, 08:59
    В Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников. Европа, Польша, митинги и протесты, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников

    В Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников

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    В Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников

    В Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников

    В Европе прошла серия пикетов против сноса советских памятников

      По Европе прокатилась волна акций протеста против сноса советских памятников.

      В Варшаве пикетчики собрались у посольства США. Они потребовали сохранить монументы тем, кто освобождал Польшу от фашизма, а также пересмотреть закон, запрещающий коммунистическую символику. Среди участников — активисты патриотической организации, которая реставрирует военные памятники.

      В Таллинне на улицу с плакатами вышли «Российские соотечественники Европы». Похожие пикеты в защиту монументов освободителям прошли также в Германии, Словакии, Испании и Ирландии.

      В июле президент Польши одобрил снос советских памятников. Закон вступает в силу через три месяца. Согласно данным Института национальной памяти Польши, документ предполагает демонтаж более 200 монументов, посвященных Красной армии.

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