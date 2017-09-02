Касаткина выбила чемпионку Roland Garros c US Open

.@DKasatkina makes 2017 US Open R4 for 1st time after toppling reigning French Open champ Ostapenko 6–3, 6–2 https://t.co/oT3u5Cr3o0 #usopen pic.twitter.com/O5l4OckPjp — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2017 г.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 20-летней Касаткиной. Ее ровесница Остапенко — победительница Rolland Garros — 2017.Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. В четвертом круге Касаткина сыграет с Кайей Канепи из Эстонии.