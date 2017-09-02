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  • 02.09, 23:53

    Касаткина выбила чемпионку Roland Garros c US Open

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    Касаткина выбила чемпионку Roland Garros c US Open

    Касаткина выбила чемпионку Roland Garros c US Open

    Касаткина выбила чемпионку Roland Garros c US Open

    Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Алёну Остапенко из Латвии и вышла в четвертый круг US Open.

    Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу 20-летней Касаткиной. Ее ровесница Остапенко — победительница Rolland Garros — 2017.

    Соперницы провели на корте 1 час 11 минут. В четвертом круге Касаткина сыграет с Кайей Канепи из Эстонии.

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