Автомобиль наехал на высунувшегося из люка рабочего в Нижнекамске: видео

В Нижнекамске (Татарстан) автомобиль наехал на рабочего, вылезавшего из канализационного люка.
Судя по опубликованным в Интернете кадрам, автомобиль едва не переломил вылезающего человека пополам. Постояв на рабочем несколько секунд, машина сдала назад, а искалеченный рабочий провалился в люк. Ему на помощь кинулись коллеги.
Как сообщает местный телеканал Ntr-24, пострадавшего с переломами госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
Отмечается, что во время проведения работ колодец не был огорожен, также отсутствовали предупреждающие знаки. Однако движение автомобилей на этом участке запрещено: недавно улицу превратили в пешеходную зону, выложив брусчаткой. Но автомобили все равно продолжали по ней ездить.
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Установлено, что за рублем автомобиля находилась женщина.
Как сообщает местный телеканал Ntr-24, пострадавшего с переломами госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
Отмечается, что во время проведения работ колодец не был огорожен, также отсутствовали предупреждающие знаки. Однако движение автомобилей на этом участке запрещено: недавно улицу превратили в пешеходную зону, выложив брусчаткой. Но автомобили все равно продолжали по ней ездить.
В обстоятельствах происшествия разбираются полицейские. Установлено, что за рублем автомобиля находилась женщина.
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