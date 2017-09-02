Вспышку туберкулеза и кори на Украине связали с построенными на деньги США лабораториями

Еще в 2009 году украинские биолаборатории получили щедрое иностранное финансирование якобы для исследований, направленных на защиту от биологической угрозы. Угрозы, о которой в 2009 году еще не было и речи. А сейчас тревогу бьют и украинские врачи, и специалисты из Всемирной организации здравоохранения: вспышки туберкулеза, гепатита, кори делают карту Украины похожей на биологическую бомбу, начиненную штаммами опаснейших вирусов и бактерий.В центре Одессы в неприметном здании находится, на первый взгляд, самая обычная противочумная станция, построенная еще в советское время. Но в 2010 году сюда неожиданно высадился американский десант во главе с послом Джоном Теффтом, который вместе с мэром Одессы открыл здесь новую биологическую лабораторию. Отвечать на вопрос, что там происходит последние семь лет, руководство Санэпидемслужбы города наотрез отказывается.Впервые о том, что с этими биолабораториями, построенными на деньги американских налогоплательщиков, что-то не так, написал украинский журналист-расследователь Александр Роджерс.: «Там, где строят эти лаборатории, внезапно возникают вспышки нехарактерных для этой местности болезней».По данным Роджерса, под эгидой разведывательного управления США действует коммерческая корпорация Black & Veatch, которая является подрядчиком и строит эти лаборатории. А Госдеп через украинский Минздрав вливает деньги в различные некоммерческие организации, такие, как Международный институт ВИЧ, СПИД и туберкулеза.А через человека, который стоит у руля этого института — мистера Эллиота Перлмана, если верить документам, которые на этой неделе слили в сеть хакеры, осуществляется финансирование биолабораторий.: «У нас есть контракт с правительством США, и да, мы используем его, в том числе и для работы с вооруженными силами Украины, с национальной гвардией»., отставной офицер американской разведки: «Если посмотреть на туберкулез на Украине, это очень странная разновидность, которую не встречали ранее. И ведь очевидно, что эту инфекцию модифицировали в лаборатории»., депутат Госдумы РФ, главный санитарный врач России в 1996–2013 гг. : «Биологическое оружие, а правильно сказать — биологический терроризм, — это главная потенциальная опасность, которую мы сегодня должны постоянно иметь в поле зрения и заниматься системной работой, выставляя ей барьер».Подробности — в материале