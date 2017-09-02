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  • 02.09, 17:51

    Мужчина и ребенок разбились на параплане в Тульской области

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    Мужчина и ребенок разбились на параплане в Тульской области

    Мужчина и ребенок разбились на параплане в Тульской области

    Взрослый и ребенок погибли при падении параплана в Ясногорском районе Тульской области.

    Полиция выясняет обстоятельства падения летательного аппарата, в результате которого погибли два человека — мужчина и ребенок.

    Андрей Ярцев, руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области: «Предварительно, погибли мужчина 50 лет и девочка 13 лет».

    По его словам, параплан взлетел с поля, но из-за сильного ветра его начало болтать в воздухе, затем летательный аппарат ударился о землю и загорелся. На земле в тот момент находился отец девочки, он пытался спасти ее, но не смог ей помочь. Она скончалась от полученных повреждений на месте. Погибшим мужчиной оказался владелец параплана.

    Падение параплана произошло неподалеку от деревни Щеботеево около 15:30, передает «Интерфакс». На место прибыли полицейские, медики скорой помощи и спасатели.

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