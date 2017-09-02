Секрет на миллион
ТВ-Эфир
Секрет на миллион
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.09, 17:51
    Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО. больницы, здравоохранение, медицина, Новгородская область, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

    Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

    комментировать
    Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

    Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

    Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

      Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных средств на модернизацию больниц в Северо-Западном федеральном округе. Об этом президент рассказал в Ново-Огарёве на встрече с исполняющем обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

      По словам Путина, деньги будут направлены и в Новгородскую область.

      Владимир Путин, президент РФ: «Что касается медицины, я говорил о том, что вам дополнительно помогут на отдельные медицинские учреждения. Я подписал распоряжение о выделении дополнительных средств. Они должны пойти на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии, на Боровичскую центральную районную больницу и на Хвойнинскую центральную районную больницу».

      Андрей Никитин, и. о. губернатора Новгородской области: «Спасибо».

      Владимир Путин: «Это первый транш. Мы договаривались, что такая помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждались в этой поддержке. Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения».

      Исполняющий обязанности губернатора заверил президента, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения и все работы будут проведены уже в этом году.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru