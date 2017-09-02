Путин распорядился выделить дополнительные средства на больницы в СЗФО

Владимир Путин принял решение о выделении дополнительных средств на модернизацию больниц в Северо-Западном федеральном округе. Об этом президент рассказал в Ново-Огарёве на встрече с исполняющем обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

По словам Путина, деньги будут направлены и в Новгородскую область.



Владимир Путин, президент РФ: «Что касается медицины, я говорил о том, что вам дополнительно помогут на отдельные медицинские учреждения. Я подписал распоряжение о выделении дополнительных средств. Они должны пойти на областную детскую клиническую больницу в Новгороде, на Новгородский клинический специализированный центр психиатрии, на Боровичскую центральную районную больницу и на Хвойнинскую центральную районную больницу».



Андрей Никитин, и. о. губернатора Новгородской области: «Спасибо».



Владимир Путин: «Это первый транш. Мы договаривались, что такая помощь будет оказана тем учреждениям здравоохранения, которые особенно нуждались в этой поддержке. Надеюсь, что вы распорядитесь этими средствами так, чтобы люди увидели изменения».



Исполняющий обязанности губернатора заверил президента, что в регионе уже началась подготовка к модернизации объектов здравоохранения и все работы будут проведены уже в этом году.