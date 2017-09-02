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  • 02.09, 17:51
    Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге. дороги, Киев, Кличко Виталий, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

    Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

    2 комментария
    Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

    Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

    Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

      Мэр Киева решил проинспектировать дороги украинской столицы и проверить качество ремонта.

      Виталий Кличко прокатился на мотоцикле по киевским дорогам, чтобы узнать, как ощущается поездка на двухколесном транспорте по отремонтированным дорогам. Пост о своем заезде он разметил на странице в Facebook.

      Кличко на байкові переіряє дорогі

      Друзі! Із задоволенням протестував вчора пізно ввечері оновлений Повітрофлотський проспект. На мотоциклах, з главою «Київавтодору». На двох колесах краще відчуваєш якість дороги, як зроблений ремонт. І ми час від часу робимо такі виїзди. А Повітрофлотський нарешті став гарним та комфортним. Працюємо далі!-:)

      Опубликовано Виталием Кличко 2 сентября 2017 г.


      По его словам, «на двух колесах лучше чувствуется качество дороги, как она сделана». В поездку по Воздухофлотскому проспекту он отправился вместе с главой «Киевавтодора» Александром Густелевым.

      Мэр Киева разместил в Сети и видео, на котором он запечатлен в шлеме и кожаной куртке на мотоцикле. Между тем в комментариях заметили, что глава «Киевавтодора» выехал на улицы на мотоцикле без номерных знаков, и поинтересовались, почему он «выше закона» и подает плохой пример гражданам. В соцсети также посыпались просьбы к мэру проинспектировать еще ряд отремонтированных улиц в столице Украины.

      Кличко не в первый раз устраивает такие поездки. Ранее он призывал граждан вести здоровый образ жизни и старался подавать личный пример, выезжая кататься на велосипеде. Во время одной из таких поездок он попался на нарушении правил дорожного движения, а в другой раз перелетел через руль по пути на работу.

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