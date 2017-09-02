Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

Мэр Киева решил проинспектировать дороги украинской столицы и проверить качество ремонта.
Виталий Кличко прокатился на мотоцикле по киевским дорогам, чтобы узнать, как ощущается поездка на двухколесном транспорте по отремонтированным дорогам. Пост о своем заезде он разметил на странице в Facebook.
По его словам, «на двух колесах лучше чувствуется качество дороги, как она сделана». В поездку по Воздухофлотскому проспекту он отправился вместе с главой «Киевавтодора» Александром Густелевым.
Мэр Киева разместил в Сети и видео, на котором он запечатлен в шлеме и кожаной куртке на мотоцикле. Между тем в комментариях заметили, что глава «Киевавтодора» выехал на улицы на мотоцикле без номерных знаков, и поинтересовались, почему он «выше закона» и подает плохой пример гражданам. В соцсети также посыпались просьбы к мэру проинспектировать еще ряд отремонтированных улиц в столице Украины.
Кличко не в первый раз устраивает такие поездки. Ранее он призывал граждан вести здоровый образ жизни и старался подавать личный пример, выезжая кататься на велосипеде. Во время одной из таких поездок он попался на нарушении правил дорожного движения, а в другой раз перелетел через руль по пути на работу.
Кличко на байкові переіряє дорогі
Друзі! Із задоволенням протестував вчора пізно ввечері оновлений Повітрофлотський проспект. На мотоциклах, з главою «Київавтодору». На двох колесах краще відчуваєш якість дороги, як зроблений ремонт. І ми час від часу робимо такі виїзди. А Повітрофлотський нарешті став гарним та комфортним. Працюємо далі!-:)Опубликовано Виталием Кличко 2 сентября 2017 г.
По его словам, «на двух колесах лучше чувствуется качество дороги, как она сделана». В поездку по Воздухофлотскому проспекту он отправился вместе с главой «Киевавтодора» Александром Густелевым.
Мэр Киева разместил в Сети и видео, на котором он запечатлен в шлеме и кожаной куртке на мотоцикле. Между тем в комментариях заметили, что глава «Киевавтодора» выехал на улицы на мотоцикле без номерных знаков, и поинтересовались, почему он «выше закона» и подает плохой пример гражданам. В соцсети также посыпались просьбы к мэру проинспектировать еще ряд отремонтированных улиц в столице Украины.
Кличко не в первый раз устраивает такие поездки. Ранее он призывал граждан вести здоровый образ жизни и старался подавать личный пример, выезжая кататься на велосипеде. Во время одной из таких поездок он попался на нарушении правил дорожного движения, а в другой раз перелетел через руль по пути на работу.
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