Виталий Кличко рассказал об ощущениях от разных колес на дороге

Друзі! Із задоволенням протестував вчора пізно ввечері оновлений Повітрофлотський проспект. На мотоциклах, з главою «Київавтодору». На двох колесах краще відчуваєш якість дороги, як зроблений ремонт. І ми час від часу робимо такі виїзди. А Повітрофлотський нарешті став гарним та комфортним. Працюємо далі!-:)