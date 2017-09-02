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  • 02.09, 16:20

    Полиция эвакуирует людей из аэропорта в Одессе

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    Полиция эвакуирует людей из аэропорта в Одессе

    Полиция эвакуирует людей из аэропорта в Одессе

    Полиция эвакуирует людей из аэропорта в Одессе

    Полиция проверяет информацию о минировании одесского международного аэропорта и о подозрительном дипломате в центре города. Также сообщается о стрельбе на Куликовом поле.

    Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, в субботу днем в полицию поступили сообщения от неизвестных, что в международном аэропорту Одесса заложена взрывчатка, и о том, что возле входа напротив Преображенской улицы в центре города стоит черный полуоткрытый дипломат черного цвета.

    Из сообщения полиции: «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебной собакой. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и работников аэропорта».

    Также специалисты эвакуировали жителей дома, где был обнаружен дипломат.

    Кроме того, полиция сообщает, что в ночь на субботу на Куликовом поле произошла стрельба: двое неизвестных два раза выстрелили из травматического оружия в 30-летнего одессита. Как сообщил полиции сам пострадавший, у него случился конфликт с двумя неизвестными, когда он проходил через Куликово поле. Те выстрелили в него и убежали.

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