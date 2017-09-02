L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

Компания L’Oreal разорвала контракт с чернокожей
моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых.
Как сообщается в Twitter L’Oreal, позиция Бергдорф расходится с ценностями компании.
Ранее Бергдорф на своей странице в Facebook призналась, что устала говорить о «насилии со стороны белых». По ее мнению, большинство людей с белым цветом кожи даже не осознают, что их успех как расы построен на крови и смертях темнокожих. Через некоторое время ее сообщение было удалено.
Комментируя решение L’Oreal, Бергдорф попыталась разъяснить свою позицию. По ее словам, она не хотела называть расистом каждого белого, а лишь говорила о системе западного общества, которое, по ее словам, основано на превосходстве одной расы.
L’Oréal champions diversity. Comments by Munroe Bergdorf are at odds with our values and so we have decided to end our partnership with her.— L’Oréal Paris UK (@LOrealParisUK) 1 сентября 2017 г.
Ранее Бергдорф на своей странице в Facebook призналась, что устала говорить о «насилии со стороны белых». По ее мнению, большинство людей с белым цветом кожи даже не осознают, что их успех как расы построен на крови и смертях темнокожих. Через некоторое время ее сообщение было удалено.
Комментируя решение L’Oreal, Бергдорф попыталась разъяснить свою позицию. По ее словам, она не хотела называть расистом каждого белого, а лишь говорила о системе западного общества, которое, по ее словам, основано на превосходстве одной расы.
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