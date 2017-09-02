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  • 02.09, 14:49

    L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

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    L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

    L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

    L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

    Компания L’Oreal разорвала контракт с чернокожей моделью-трансгендером Монро Бергдорф за расистские высказывания в адрес белых.

    Как сообщается в Twitter L’Oreal, позиция Бергдорф расходится с ценностями компании.



    Ранее Бергдорф на своей странице в Facebook призналась, что устала говорить о «насилии со стороны белых». По ее мнению, большинство людей с белым цветом кожи даже не осознают, что их успех как расы построен на крови и смертях темнокожих. Через некоторое время ее сообщение было удалено.

    Комментируя решение L’Oreal, Бергдорф попыталась разъяснить свою позицию. По ее словам, она не хотела называть расистом каждого белого, а лишь говорила о системе западного общества, которое, по ее словам, основано на превосходстве одной расы.

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