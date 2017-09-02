L’Oreal уволила темнокожего трансгендера за расизм

L’Oréal champions diversity. Comments by Munroe Bergdorf are at odds with our values and so we have decided to end our partnership with her. — L’Oréal Paris UK (@LOrealParisUK) 1 сентября 2017 г.

Как сообщается в Twitter L’Oreal, позиция Бергдорф расходится с ценностями компании.Ранее Бергдорф на своей странице в Facebook призналась, что устала говорить о «насилии со стороны белых». По ее мнению, большинство людей с белым цветом кожи даже не осознают, что их успех как расы построен на крови и смертях темнокожих. Через некоторое время ее сообщение было удалено.Комментируя решение L’Oreal, Бергдорф попыталась разъяснить свою позицию. По ее словам, она не хотела называть расистом каждого белого, а лишь говорила о системе западного общества, которое, по ее словам, основано на превосходстве одной расы.