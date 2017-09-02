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  • 02.09, 14:49
    Названа причина падения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье. авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана причина падения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

    Названа причина падения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

    1 комментарий
    Названа причина падения <nobr>Ан-2</nobr> на авиашоу в Подмосковье

    Названа причина падения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

    Названа причина падения <nobr>Ан-2</nobr> на авиашоу в Подмосковье

      Появились подробности катастрофы Ан-2, разбившегося на глазах у посетителей авиашоу в Балашихе.

      Предварительной причиной падения самолета, в результате которого погибли два человека, называется ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.

      При выполнении мертвой петли Ан-2 оказался над зрительской зоной. Чтобы не делать проход на малой высоте над зрителями, что запрещено и небезопасно, пилот выполнил отворот, но резкий. В итоге самолет задел крылом землю и упал на взлетно-посадочную полосу. Зрители не пострадали.

      Источник в экстренных службах: «Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал».

      смотретьАн-2 разбился на авиашоу в Подмосковье
      Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье
      При ударе о землю Ан-2 загорелся. В результате ЧП погибли оба пилота. На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.

      Полиция подтвердила гибель двоих пилотов. После падения Ан-2 полеты на авиашоу в подмосковной Балашихе прекращены, передает ТАСС.

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