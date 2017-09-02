Названа причина падения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

Появились подробности катастрофы
Ан-2, разбившегося на глазах у посетителей авиашоу в Балашихе.
Предварительной причиной падения самолета, в результате которого погибли два человека, называется ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.
При выполнении мертвой петли Ан-2 оказался над зрительской зоной. Чтобы не делать проход на малой высоте над зрителями, что запрещено и небезопасно, пилот выполнил отворот, но резкий. В итоге самолет задел крылом землю и упал на взлетно-посадочную полосу. Зрители не пострадали.
Источник в экстренных службах: «Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал».
При ударе о землю Ан-2 загорелся. В результате ЧП погибли оба пилота. На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.
Полиция подтвердила гибель двоих пилотов. После падения Ан-2 полеты на авиашоу в подмосковной Балашихе прекращены, передает ТАСС.
При выполнении мертвой петли Ан-2 оказался над зрительской зоной. Чтобы не делать проход на малой высоте над зрителями, что запрещено и небезопасно, пилот выполнил отворот, но резкий. В итоге самолет задел крылом землю и упал на взлетно-посадочную полосу. Зрители не пострадали.
Источник в экстренных службах: «Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал».
При ударе о землю Ан-2 загорелся. В результате ЧП погибли оба пилота. На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.
Полиция подтвердила гибель двоих пилотов. После падения Ан-2 полеты на авиашоу в подмосковной Балашихе прекращены, передает ТАСС.
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