НашПотребНадзор
ТВ-Эфир
НашПотребНадзор
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.09, 13:18
    Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье: видео. авиасалоны и авиашоу, авиационные катастрофы и происшествия, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАн-2 разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

    Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

    4 комментария
    <nobr>Ан-2</nobr> разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

    Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

    <nobr>Ан-2</nobr> разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

      Самолет Ан-2 разбился на глазах у зрителей во время авиашоу в подмосковной Балашихе.

      Два человека стали жертвами крушения самолета в Московской области. Инцидент произошел во время показательных полетов по случаю юбилея выпуска первого Ан-2.

      В Сети опубликовали видео падения самолета. На кадрах видно, как Ан-2 на низкой высоте столкнулся с землей. В результате самолет загорелся.

      Источник «Интерфакса» в экстренных службах подтвердил гибель двоих человек, находившихся на борту. На земле жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

      Источник: «Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru