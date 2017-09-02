Ан-2 разбился на авиашоу в Подмосковье: видео

Самолет
Ан-2 разбился на глазах у зрителей во время авиашоу в подмосковной Балашихе.
Два человека стали жертвами крушения самолета в Московской области. Инцидент произошел во время показательных полетов по случаю юбилея выпуска первого Ан-2.
В Сети опубликовали видео падения самолета. На кадрах видно, как Ан-2 на низкой высоте столкнулся с землей. В результате самолет загорелся.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах подтвердил гибель двоих человек, находившихся на борту. На земле жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Источник: «Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту».
В Сети опубликовали видео падения самолета. На кадрах видно, как Ан-2 на низкой высоте столкнулся с землей. В результате самолет загорелся.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах подтвердил гибель двоих человек, находившихся на борту. На земле жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Источник: «Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту».
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