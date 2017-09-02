На НТВ стартует новый сезон «Секрета на миллион». Бессменная ведущая Лера Кудрявцева вновь приглашает звездных друзей и предлагает им раскрыть секреты своей личной жизни за солидное вознаграждение. Первой гостьей в новом сезоне стала певица Валерия.
В студию программы «Секрет на миллион» пришла сильная женщина, мать троих детей, народная артистка России — певица Валерия. Все прошлое и настоящее артистки ожило в студии программы.
Разговор начался с вопроса о первом муже певицы Леониде Ярошевском. Артистка честно заявила, что в настоящее время не общается с ним. Она вспомнила о том, как начинались их отношения. Вместе они прожили четыре с половиной года. Но первый муж до сих пор обижен на артистку. И она не испытывает желания с ним контактировать. Народная артистка России в студии программы сделала шокирующие признания. В частности, она заявила, что теперь воспринимает Леонида Ярошевского как свою первую ошибку.
Второй брак Валерии тоже оказался неудачным. Александр Шульгин — единственный из мужчин певицы, который не был одобрен ее матерью. Звезда откровенно рассказала, как много лет была жертвой домашнего насилия. Валерия объяснила, почему после расторжения брака с Шульгиным находилась в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь троих детей. А для Александра Шульгина вопросы о бывшей жене — запретная тема.
Валерия: «Я жалела потом, что я вообще с Шульгиным связалась. Я понимала, что, конечно, ничего хорошего, кроме детей, в моей жизни с ним не было».
Валерия рассказала, что была несчастна с Шульгиным даже тогда, когда получила предложение. Но в тот момент певица была беременна.
Валерия: «Он уже поднимал на меня руку, когда пил крепко. Я тогда списывала на это. Думала: „Нет, мы все сделаем, мы победим“. Но дело было не в алкоголе или чем-либо другом».
По ее словам, муж не только выпивал, но и употреблял наркотики. Валерия вспоминает, что «дома было страшно находиться». Однажды артистка получила удар ножом в ногу от супруга.
Валерия: «Ни за что. Мы просто сидели. И что-то в какой-то момент его просто взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Ане (дочери — ред.) было две недели».
Певица скрывала происходящее даже от близких. Родные догадывались о том, что она подвергалась насилию, но не могли представить, как все страшно. Муж не прекращал побои, даже когда артистка была беременна. Потом Шульгин начал издеваться и над детьми.
Валерия: «Особенно досталось среднему — Тёме. Он его швырял в вольер к собаке. Это все было».
В результате певице пришлось увезти детей подальше, когда решила разойтись с мужем.
Валерия рассказала и о том, как развивалась ее жизнь после этого тяжелого разрыва. Об этом телезрители смогут узнать из второй части программы «Секрет на миллион» с певицей Валерией, которая будет показана в эфире НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 сентября, в 17:00.
Разговор начался с вопроса о первом муже певицы Леониде Ярошевском. Артистка честно заявила, что в настоящее время не общается с ним. Она вспомнила о том, как начинались их отношения. Вместе они прожили четыре с половиной года. Но первый муж до сих пор обижен на артистку. И она не испытывает желания с ним контактировать. Народная артистка России в студии программы сделала шокирующие признания. В частности, она заявила, что теперь воспринимает Леонида Ярошевского как свою первую ошибку.
Второй брак Валерии тоже оказался неудачным. Александр Шульгин — единственный из мужчин певицы, который не был одобрен ее матерью. Звезда откровенно рассказала, как много лет была жертвой домашнего насилия. Валерия объяснила, почему после расторжения брака с Шульгиным находилась в постоянном страхе за свою жизнь и за жизнь троих детей. А для Александра Шульгина вопросы о бывшей жене — запретная тема.
Валерия: «Я жалела потом, что я вообще с Шульгиным связалась. Я понимала, что, конечно, ничего хорошего, кроме детей, в моей жизни с ним не было».
Валерия рассказала, что была несчастна с Шульгиным даже тогда, когда получила предложение. Но в тот момент певица была беременна.
Валерия: «Он уже поднимал на меня руку, когда пил крепко. Я тогда списывала на это. Думала: „Нет, мы все сделаем, мы победим“. Но дело было не в алкоголе или чем-либо другом».
По ее словам, муж не только выпивал, но и употреблял наркотики. Валерия вспоминает, что «дома было страшно находиться». Однажды артистка получила удар ножом в ногу от супруга.
Валерия: «Ни за что. Мы просто сидели. И что-то в какой-то момент его просто взбесило. Клянусь, это была просто безобидная беседа. Я даже испугаться не успела. Он даже глазом не повел. А я поскакала на одной ноге. Ане (дочери — ред.) было две недели».
Певица скрывала происходящее даже от близких. Родные догадывались о том, что она подвергалась насилию, но не могли представить, как все страшно. Муж не прекращал побои, даже когда артистка была беременна. Потом Шульгин начал издеваться и над детьми.
Валерия: «Особенно досталось среднему — Тёме. Он его швырял в вольер к собаке. Это все было».
В результате певице пришлось увезти детей подальше, когда решила разойтись с мужем.
Валерия рассказала и о том, как развивалась ее жизнь после этого тяжелого разрыва. Об этом телезрители смогут узнать из второй части программы «Секрет на миллион» с певицей Валерией, которая будет показана в эфире НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 9 сентября, в 17:00.
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