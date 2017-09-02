Полиция Страны Басков задержала организатора массовых самоубийств

Полиция Страны Басков (Ertzaintza) задержала в Аргентине подростка, склонявший молодых людей по всему миру в Сети к массовому самоубийству.
В июле этого года стражи порядка обнаружили в социальных сетях международную группу с призывами к массовому самоубийству. В ней 17-летний юноша призывал сверстников покончить с собой в один день. Дата массового суицида была назначена на 17 августа.
Сотрудничество баскской полиции с компаниями, оказывающими интернет-услуги, позволило установить, что предполагаемый организатор самоубийств находился в Аргентине. Сотрудники Ertzaintza связались с полицейскими Аргентины и задержали подростка 11 августа — за шесть дней до установленной даты.
В квартире организатора массового суицида были найдены ножи, лезвия и куски марли, пропитанные кровью. Отмечается, что молодой человек находится под наблюдением психиатров, сообщает РИА Новости.
Сотрудничество баскской полиции с компаниями, оказывающими интернет-услуги, позволило установить, что предполагаемый организатор самоубийств находился в Аргентине. Сотрудники Ertzaintza связались с полицейскими Аргентины и задержали подростка 11 августа — за шесть дней до установленной даты.
В квартире организатора массового суицида были найдены ножи, лезвия и куски марли, пропитанные кровью. Отмечается, что молодой человек находится под наблюдением психиатров, сообщает РИА Новости.
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