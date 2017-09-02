Пьяный мужчина случайно прострелил себе голову на юго-востоке Москвы

В Капотне пьяный мужчина по неосторожности выстрелил себе в висок из травматического пистолета и скончался.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено в бытовке сторожа одного из ГСК (гаражно-строительный кооператив).
Из сообщения источника: «На службу „02“ от гражданина 1982 года рождения, сторожа ГСК, поступило сообщение об обнаружении тела между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом. Прибывшими на место сотрудниками полиции в бытовке сторожа ГСК по указанному адресу с огнестрельным ранением головы обнаружено тело мужчины 1984 года рождения».
Сообщается, что «находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета».
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела по данному адресу, не уточнив подробностей.
Из сообщения источника: «На службу „02“ от гражданина 1982 года рождения, сторожа ГСК, поступило сообщение об обнаружении тела между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом. Прибывшими на место сотрудниками полиции в бытовке сторожа ГСК по указанному адресу с огнестрельным ранением головы обнаружено тело мужчины 1984 года рождения».
Сообщается, что «находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета».
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела по данному адресу, не уточнив подробностей.
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