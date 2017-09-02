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  • 02.09, 10:16

    Пьяный мужчина случайно прострелил себе голову на юго-востоке Москвы

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    Пьяный мужчина случайно прострелил себе голову на юго-востоке Москвы

    Пьяный мужчина случайно прострелил себе голову на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы

    В Капотне пьяный мужчина по неосторожности выстрелил себе в висок из травматического пистолета и скончался.

    Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, тело мужчины было обнаружено в бытовке сторожа одного из ГСК (гаражно-строительный кооператив).

    Из сообщения источника: «На службу „02“ от гражданина 1982 года рождения, сторожа ГСК, поступило сообщение об обнаружении тела между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом. Прибывшими на место сотрудниками полиции в бытовке сторожа ГСК по указанному адресу с огнестрельным ранением головы обнаружено тело мужчины 1984 года рождения».

    Сообщается, что «находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности он выстрелил себе в висок из травматического пистолета».

    В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения тела по данному адресу, не уточнив подробностей.

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