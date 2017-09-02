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  • 02.09, 10:16
    В Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках. Сочи, жилье, мошенничество, риелторы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках

    В Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках

    2 комментария
    В Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках

    В Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках

    В Сочи полсотни агентств недвижимости продают жилье в проблемных новостройках

      В Сочи развернулась борьба с «волшебными» домами — частными коттеджами, которые вопреки всем законам превратились в многоэтажные и многоквартирные дома.

      Заученные фразы и красивый видеоряд: местные риелторы прекрасно знают, как привлечь потенциального клиента на морской берег. О том, что дом построен незаконно, не скажут ни слова. Любой недостаток превратят в инвестиционный бонус. Спрос на квартиры в городе постоянно растет. При этом десятки жилых комплексов стоят так и не заселенные — одни застройщики начали проект без официального разрешения, другие признали себя банкротами и бросили стройку.

      Схема, по которой застройщики пытаются узаконить свои объекты, весьма проста. На участке под индивидуальное строительство возводится трехэтажный дом — пока все по закону. Затем появляется еще несколько этажей, и администрация города подает на застройщика в суд, требуя снести здание. Пока идут разбирательства в суде, в городе появляется еще одна многоэтажка, тоже возведенная с многочисленными нарушениями. И в ней начинают продавать квартиры.

      Доверяя агентствам недвижимости, люди из разных регионов России покупают квартиры в городе мечты. Благодаря Интернету, практически не выходя из дома. В Сочи приезжают уже, как правило, к разбитому корыту. Недвижимость в проблемных объектах в Сочи продают около полусотни агентств недвижимости. Предлагают квартиры на стадии котлована. Поверив красивым обещаниям, люди зачастую оказываются на улице.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

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