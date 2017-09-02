Трамп хочет обсудить с мировыми лидерами реформу ООН

Президент США намерен собрать саммит мировых лидеров, посвященный вопросам реформирования ООН и сокращения финансирования программ всемирной организации.
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Как передает Reuters, президент США Дональд Трамп планирует провести встречу по вопросам реформирования ООН 18 сентября в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
Информагентство сообщает, что располагает проектом документа. Приглашения получат лидеры стран, которые подпишут декларацию с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации. Информагентство сообщает, что располагает проектом документа.
Из текста декларации: «Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив».
В документе также указаны меры по сокращению средств, которые США выделяет в бюджет ООН. Напомним, до этого времени США покрывали около 22% бюджета всемирной организации и 28,5% расходов ООН на миротворческие операции. В общей сложности Вашингтон тратит каждый год на всемирную организацию и ее программы около 10 млрд долларов.
В мае администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на будущий год, в котором предполагается сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на 1 млрд долларов. Также запланировано сокращение финансирование международных организаций на 44%, напоминает ТАСС.
Информагентство сообщает, что располагает проектом документа. Приглашения получат лидеры стран, которые подпишут декларацию с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» всемирной организации. Информагентство сообщает, что располагает проектом документа.
Из текста декларации: «Мы поддерживаем генерального секретаря в деле внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив».
В документе также указаны меры по сокращению средств, которые США выделяет в бюджет ООН. Напомним, до этого времени США покрывали около 22% бюджета всемирной организации и 28,5% расходов ООН на миротворческие операции. В общей сложности Вашингтон тратит каждый год на всемирную организацию и ее программы около 10 млрд долларов.
В мае администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на будущий год, в котором предполагается сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на 1 млрд долларов. Также запланировано сокращение финансирование международных организаций на 44%, напоминает ТАСС.
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