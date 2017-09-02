В Китае автобус со школьниками рухнул с моста

В восточной провинции Фуцзянь разбился туристический автобус, перевозивший школьников.
Как сообщают китайские СМИ, по меньшей мере, пять человек стали жертвами автокатастрофы на территории уезда Сянью.
По еще точно не установленной причине, водитель не справился с управлением и автобус, перевозивший школьников, свалился с моста с большой высоты. К месту автокатастрофы прибыли машины скорой помощи. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы. Причины аварии будут установлены в ходе расследования.
По еще точно не установленной причине, водитель не справился с управлением и автобус, перевозивший школьников, свалился с моста с большой высоты. К месту автокатастрофы прибыли машины скорой помощи. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы. Причины аварии будут установлены в ходе расследования.
Video: School bus steers-off the bridge in E #China’s Fujian Province on first day of the new semester killing two, 15 students survived pic.twitter.com/77bMbP6W9U— CGTN (@CGTNOfficial) 1 сентября 2017 г.
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