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  • 02.09, 07:15

    В Китае автобус со школьниками рухнул с моста

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    В Китае автобус со школьниками рухнул с моста

    В Китае автобус со школьниками рухнул с моста

    В Китае автобус со школьниками рухнул с моста

    В восточной провинции Фуцзянь разбился туристический автобус, перевозивший школьников.

    Как сообщают китайские СМИ, по меньшей мере, пять человек стали жертвами автокатастрофы на территории уезда Сянью.

    По еще точно не установленной причине, водитель не справился с управлением и автобус, перевозивший школьников, свалился с моста с большой высоты. К месту автокатастрофы прибыли машины скорой помощи. Пострадавших отправляют в ближайшие больницы. Причины аварии будут установлены в ходе расследования.


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