Умер чешский актер, сыгравший роль майора Земана в культовом сериале 1970-х

Актер Владимир Брабец скончался в возрасте 83 лет.
Как сообщает издание Blesk, знаменитый чешский актер театра и кино Владимир Брабец скончался в пятницу, 1 сентября, в возрасте 83 лет. Об этом сообщили родственники артиста.
По их словам, в последние годы Владимир Брабец тяжело болел. Два года назад у него случился сердечный приступ, после которого он долго восстанавливался. А в апреле актер упал у себя дома и 16 часов не мог позвать на помощь.
Тридцатисерийный фильм «30 случаев майора Земана» был снят в 1970-е годы. Детективный сериал рассказывал об офицере чехословацкой госбезопасности Яне Земане и его борьбе со шпионами и прочими врагами социалистической Чехословакии. Сериал множество раз транслировался в СССР и до сих пор его показывают общественные и коммерческие телеканалы Чехии. Фильм считается классикой чешского кинематографа и разошелся на цитаты у нескольких поколений телезрителей.
По их словам, в последние годы Владимир Брабец тяжело болел. Два года назад у него случился сердечный приступ, после которого он долго восстанавливался. А в апреле актер упал у себя дома и 16 часов не мог позвать на помощь.
Тридцатисерийный фильм «30 случаев майора Земана» был снят в 1970-е годы. Детективный сериал рассказывал об офицере чехословацкой госбезопасности Яне Земане и его борьбе со шпионами и прочими врагами социалистической Чехословакии. Сериал множество раз транслировался в СССР и до сих пор его показывают общественные и коммерческие телеканалы Чехии. Фильм считается классикой чешского кинематографа и разошелся на цитаты у нескольких поколений телезрителей.
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