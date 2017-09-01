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  • 01.09, 22:09
    В России рекордное число первоклашек отпраздновали День знаний. Москва, образование, школы, 1 Сентября. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России рекордное число первоклашек отпраздновали День знаний

    В России рекордное число первоклашек отпраздновали День знаний

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    В России рекордное число первоклашек отпраздновали День знаний

    В России рекордное число первоклашек отпраздновали День знаний

      День знаний по традиции начался с торжественных линеек и напутственных слов родителей и педагогов. Героями дня, конечно, стали первоклассники. Их, кстати, в этом году рекордное количество — 1 миллион 700 тысяч. И этот рекорд далеко не единственный.

      На Кубани в этом году в одной из школ набрали целых 20 первых классов. Там теперь есть не только «ашки» и «бэшки, но и „тэшки“», «ушки» и даже «фэшки». А в Москве в районе Некрасовка как раз сегодня открылась самая большая школа в России. Чем еще запомнится этот День знаний, узнала корреспондент НТВ Дина Иванова.

      1 миллион 700 тысяч юных россиян сегодня впервые сели за школьные парты. По всей стране заработали 76 новых школ. В одной из них — в подмосковном Подольске — побывал Дмитрий Медведев. Премьер-министр удивился, что почти все первоклассники уже умеют писать и считать. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня тоже был гостем на школьном новоселье. Осмотрел кабинеты, прогулялся по суперсовременным лабораториям. Еще в 5-м классе здесь можно определиться с будущей профессией, заниматься углубленным изучением профильных предметом и воплощать в жизнь свои оригинальные проекты.

      Уроки робототехники в новом учебном году появятся во многих российских школах. Будут возрождать шахматные кружки, а еще в расписание вернется астрономия, чтобы, наблюдая за звездами и планетами, учиться ставить цели космического масштаба. Подробности — в репортаже НТВ.

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