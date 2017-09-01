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  • 01.09, 19:08

    В ХМАО вышедший за сигаретами мужчина оказался в реанимации с разрывом кишечника

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    В ХМАО вышедший за сигаретами мужчина оказался в реанимации с разрывом кишечника

    В ХМАО вышедший за сигаретами мужчина оказался в реанимации с разрывом кишечника

    Житель Ханты-Мансийска Андрей Ожгибесов попал в больницу с разрывом кишечника после проверки документов полицейскими.

    В СК РФ по ХМАО-Югре проводится проверка после сообщений о госпитализации мужчины из отделения полиции в Ханты-Мансийске.

    Пострадавший Андрей Ожгибесов был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. У мужчины диагностировали разрыв кишечника, есть подозрение на разрыв паха и множество других травм, сообщил источник в департаменте здравоохранения региона порталу Ura.Ru.

    Как рассказала супруга пострадавшего, Ожгибесов вышел в магазин за сигаретами, его остановили сотрудники полиции для проверки документов. Паспорта при себе не оказалось, мужчину задержали и увезли в отделение для выяснения личности. По словам женщины, сотрудники правоохранительных органов зверски избили ее мужа, издевались несколько часов, поместили за решетку и отказывались вызвать скорую.

    В МВД России «Ханты-Мансийский» прокомментировать инцидент отказались, предложив обратиться в следственное управление СКР, отмечает издание.


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