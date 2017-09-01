Пьяного Уэйна Руни задержали после вечеринки с танцами на столах

Известный британский футболист Уэйн Руни был задержан за пьяную езду.
Знаменитый спортсмен отправил в бар вместе с еще одним бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Уэсом Брауном. Там футболисты напились и даже, как говорят очевидцы, танцевали на столах и распевали песни группы Oasis. Впрочем, вели себя спортсмены весьма приветливо и агрессии не проявляли.
Добраться до дома Руни не смог. Около 02:00 футболиста, управлявшего скромным для него Volkswagen Beetle («Жук»), остановили полицейские. Оказалось, что содержание алкоголя в организме спортсмена превышало норму в три раза.
Теперь Руни ждет суд. Наказание для футболиста определят 18 сентября, передает The Sun.
Добраться до дома Руни не смог. Около 02:00 футболиста, управлявшего скромным для него Volkswagen Beetle («Жук»), остановили полицейские. Оказалось, что содержание алкоголя в организме спортсмена превышало норму в три раза.
Теперь Руни ждет суд. Наказание для футболиста определят 18 сентября, передает The Sun.
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