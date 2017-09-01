Музей или утиль: полярники хотят превратить ледокол «Арктика» в плавучую экспозицию

В Мурманске разгорелся спор о судьбе легендарного ледокола «Арктика». В августе 1977 года он стал первым в истории покорителем Северного полюса, а сейчас его готовят к утилизации. Полярники считают, что отправить судно на металлолом — непростительная ошибка, и предлагают сделать плавучим музеем, рассказывающим о достижениях нашей страны в освоении северных широт.

В потрепанном временем корабле с трудом узнается та самая «Арктика», ставшая первым надводным покорителем Северного полюса. Судно уже 9 лет не выходит из порта и вряд ли вообще когда-нибудь снимется с якоря. После 33 лет службы легендарный ледокол готовится к утилизации.



Сохранилась запись, запечатлевшая гордость советского кораблестроения только в начале своей карьеры. За годы службы «Арктика» прошла более миллиона миль. Ни одно судно в мире до сих пор не превзошло это достижение. Это первый ледокол, который больше года провел в автономном плавании. Моряки до сих пор утверждают, что «Арктика» опередила свое время не на годы — на десятилетия.



Дмитрий Лобусов, капитан ледокола «50 лет Победы»: «Наш ледокол, который был построен всего 10 лет назад, — он практически такой же, как „Арктика“. Настолько была гениальная конструкция, что она до сих пор используется».



И полярники, и моряки, и кораблестроители в один голос говорят, что отправить «Арктику» в утиль — это преступление. Ледокол мог бы стать живым экспонатом. Так со своими покорителями Северного полюса поступили в Швеции и США. Да и в России за примером далеко ходить не надо. После 20 лет простоя советский ледокол «Ленин» в качестве музея вновь принял на борт пассажиров.



Но о повторении такого сценария для самой «Арктики» можно было только мечтать, хотя, казалось бы, нашлось же в Мурманске место для первого в мире атомохода. Почему бы не поставить по соседству и первого покорителя Северного полюса? Но для 300-тысячного города два таких огромных во всех смыслах исторических объекта было бы слишком много. Подробности — в репортаже корреспондента Александра Терёхина.