Ученые предсказали появление второго Солнца

Ученые из ЕКА выяснили, что в будущем место Солнца займет другая звезда.
Астрономы из миссии Gaia Европейского космического агентства рассчитали, что через 1,3 млн лет в Солнечной системе появится новая звезда. Это будет оранжевый карлик Gliese 710, он хорошо изучен и схож по свойствам с Солнцем.
Прежде чем оказаться в гравитационном поле Солнечной системы, карлик преодолеет расстояние в 60 триллионов километров. Для сравнения, планета Нептун удалена от солнца на 4,5 миллиарда километров. Войдя в пределы Солнечной системы, звезда изменит орбиты ее планет и планет, находящихся в этом пространстве, например, из облака Оорта.
Ученые считают, что гравитационное поле нового Солнца может спровоцировать столкновение Земли с другими небесными телами, сообщает сайт Dni.Ru.
Прежде чем оказаться в гравитационном поле Солнечной системы, карлик преодолеет расстояние в 60 триллионов километров. Для сравнения, планета Нептун удалена от солнца на 4,5 миллиарда километров. Войдя в пределы Солнечной системы, звезда изменит орбиты ее планет и планет, находящихся в этом пространстве, например, из облака Оорта.
Ученые считают, что гравитационное поле нового Солнца может спровоцировать столкновение Земли с другими небесными телами, сообщает сайт Dni.Ru.
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