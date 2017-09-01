Под Калининградом задержан водитель, угнавший фуру с мандаринами

Подозреваемый в краже мандаринов на 6 млн рублей задержан в Калининградской области.
44-летний житель Калининграда подозревается в хищении 70 тонн фруктов на общую сумму около 6 млн рублей в Новороссийске. Сегодня полицейские нашли и задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.
По версии следствия, в 2015 году житель Калининграда прибыл в Новороссийск на заработки, устроился водителем транспортной компании и угнал фуру с мандаринами.
Сейчас задержанного доставили в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в МВД.
По версии следствия, в 2015 году житель Калининграда прибыл в Новороссийск на заработки, устроился водителем транспортной компании и угнал фуру с мандаринами.
Сейчас задержанного доставили в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в МВД.
Комментарии