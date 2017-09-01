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  • 01.09, 16:07

    Под Калининградом задержан водитель, угнавший фуру с мандаринами

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    Под Калининградом задержан водитель, угнавший фуру с мандаринами

    Под Калининградом задержан водитель, угнавший фуру с мандаринами

    Подозреваемый в краже мандаринов на 6 млн рублей задержан в Калининградской области.

    44-летний житель Калининграда подозревается в хищении 70 тонн фруктов на общую сумму около 6 млн рублей в Новороссийске. Сегодня полицейские нашли и задержали мужчину, который находился в федеральном розыске.

    По версии следствия, в 2015 году житель Калининграда прибыл в Новороссийск на заработки, устроился водителем транспортной компании и угнал фуру с мандаринами.

    Сейчас задержанного доставили в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в МВД.

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