Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки чикунгунья во Франции

Ростуризм призвал туристов соблюдать меры безопасности при посещении французского региона Прованс
из-за распространения там тропической лихорадки.
Ростуризм предупредил путешественников об ухудшении эпидемиологической обстановки во Франции. Как говорится на сайте ведомства, в августе в коммуне Ле-Канне-де-Мор в Провансе были зафиксированы четыре случая заражения тропической лихорадкой чикунгунья. Уточняется, что больные не выезжали за пределы региона.
В связи с распространением лихорадки Ростуризм рекомендует российским туристам, которые едут в этот регион, соблюдать меры предосторожности: носить брюки и одежду с длинными рукавами, использовать репелленты и москитные сетки, так как это заболевание передается с укусами кровососущих насекомых, чаще всего комаров.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая обычно распространяется в тропиках Африки, Азии и Латинской Америки, но в последние годы пришла в южную часть Европы. Симптомами заражения являются высокая температура, головные боли, боли в мышцах и суставах. Обычно она не опасна для жизни, но может вызвать осложнения у пожилых людей и у людей с ослабленным иммунитетом.
В связи с распространением лихорадки Ростуризм рекомендует российским туристам, которые едут в этот регион, соблюдать меры предосторожности: носить брюки и одежду с длинными рукавами, использовать репелленты и москитные сетки, так как это заболевание передается с укусами кровососущих насекомых, чаще всего комаров.
Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая обычно распространяется в тропиках Африки, Азии и Латинской Америки, но в последние годы пришла в южную часть Европы. Симптомами заражения являются высокая температура, головные боли, боли в мышцах и суставах. Обычно она не опасна для жизни, но может вызвать осложнения у пожилых людей и у людей с ослабленным иммунитетом.
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