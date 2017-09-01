Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

В Сети набирает просмотры ролик, запечатлевший героический поступок мотоциклиста. Он спас жизнь юноше, который собирался покончить с собой.

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героизм

Москва

самоубийства

Эта история произошла на Минском шоссе. Любитель двухколесного транспорта увидел, что на мосту стоит юноша, собирающийся сделать последний в своей жизни и шаг и погибнуть. Судя по записи, байкер ехал со скоростью примерно 100 километров в час, когда заметил с внешней стороны ограждения моста человека. Мотоциклист развернулся через две полосы, подъехал поближе к юноше и закричал: «Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, поговорим. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали».



Суицидально настроенный гражданин поддался на уговоры, вернулся на мост, а байкер быстро по встречной полосе заехал на эстакаду и направился к нему. В комментарии к видео автор написал: «Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет. Он мог прыгнуть именно под машину. Поэтому я решил остановить поток машин». По словам мотоциклиста, ему удалось выяснить, что у молодого человека умерла мать, он должен был ехать на ее похороны. «Можно понять — морально сорвался», — добавил байкер.