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  • 01.09, 16:07
    Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео. байкеры, героизм, Москва, самоубийства. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБайкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

    Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

    17 комментариев
    Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

    Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

    Байкер перекрыл Минское шоссе и спас человека от самоубийства: видео

      В Сети набирает просмотры ролик, запечатлевший героический поступок мотоциклиста. Он спас жизнь юноше, который собирался покончить с собой.

      Эта история произошла на Минском шоссе. Любитель двухколесного транспорта увидел, что на мосту стоит юноша, собирающийся сделать последний в своей жизни и шаг и погибнуть. Судя по записи, байкер ехал со скоростью примерно 100 километров в час, когда заметил с внешней стороны ограждения моста человека. Мотоциклист развернулся через две полосы, подъехал поближе к юноше и закричал: «Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, поговорим. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали».

      Суицидально настроенный гражданин поддался на уговоры, вернулся на мост, а байкер быстро по встречной полосе заехал на эстакаду и направился к нему. В комментарии к видео автор написал: «Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет. Он мог прыгнуть именно под машину. Поэтому я решил остановить поток машин». По словам мотоциклиста, ему удалось выяснить, что у молодого человека умерла мать, он должен был ехать на ее похороны. «Можно понять — морально сорвался», — добавил байкер.

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