Ким Чен Ын и Серебренников попали в топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе

Лидер КНДР Ким Чен Ын и российский режиссер Кирилл Серебренников впервые вошли в рейтинг самых упоминаемых персон в российской прессе.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын занимает седьмую строчку в рейтинге, в августе его имя упоминалось в российской прессе 15 493 раз. В топ-10 лидер КНДР попал в связи с проведением очередных ракетных испытаний. На 10-й строчке рейтинга находится российский режиссер Кирилл Серебренников, которого обвиняют в хищениях не менее 68 млн рублей из государственного бюджета (13 215 ссылок в СМИ).
Возглавляет топ президент России Владимир Путин. О нем говорилось в 173 122 публикациях в различных СМИ политической и финансово-экономической направленности. Сразу за ним следует глава США Дональд Трамп, чье имя упоминалось в прессе 110 710 раз. Он занимает эту строчку с момента вступления в должность президента США 20 января и не сдает своих позиций.
В рейтинг также вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (46 998 упоминаний), украинский президент (36 506), столичный градоначальник Сергей Собянин (27 405), глава МИД РФ Сергей Лавров (21 138), госсекретарь США Рекс Тиллерсон (14 000), президент Белоруссии Александр Лукашенко (13 421), передает «Интерфакс».
Рейтинг подсчитывается по количеству материалов за указанный период, поступивших в базу данных СКАН (системы комплексного анализа новостей) из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ, радио и интернет-сайтов.
Возглавляет топ президент России Владимир Путин. О нем говорилось в 173 122 публикациях в различных СМИ политической и финансово-экономической направленности. Сразу за ним следует глава США Дональд Трамп, чье имя упоминалось в прессе 110 710 раз. Он занимает эту строчку с момента вступления в должность президента США 20 января и не сдает своих позиций.
В рейтинг также вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (46 998 упоминаний), украинский президент (36 506), столичный градоначальник Сергей Собянин (27 405), глава МИД РФ Сергей Лавров (21 138), госсекретарь США Рекс Тиллерсон (14 000), президент Белоруссии Александр Лукашенко (13 421), передает «Интерфакс».
Рейтинг подсчитывается по количеству материалов за указанный период, поступивших в базу данных СКАН (системы комплексного анализа новостей) из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ, радио и интернет-сайтов.
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