Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

Сегодня московским водителям было чрезвычайно приятно пропускать пешеходов. Чтобы дети в школу на торжественную линейку добрались без происшествий, инспекторы ГИБДД взяли с собой на дежурство знаменитых актеров.

Возле одной из школ первоклассникам помогал переходить проезжую часть звезда сериалов НТВ Михаил Богдасаров.



О таком напарнике, говорят инспекторы ГИБДД, можно только мечтать. Вместе с актером Михаилом Богдасаровым они готовы отправиться в любой рейд. И даже строгий с виду старший лейтенант Косыгина при встрече с кинозвездой как-то застенчиво жмет руку и представляется, немного смутившись.



Вдвоем они устроили школьникам и водителям проверку знаний правил дорожного движения. Сложилось ощущение, что Михаил Богдасаров и старший лейтенант Косыгина вместе работали лет 20. Впрочем, это вовсе не удивительно. Ведь актер не раз играл правоохранителей, в том числе инспекторов дорожно-постовой службы.



Подробности — в репортаже.

