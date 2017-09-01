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  • 01.09, 16:06
    Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги. артисты, дороги, дорожное движение, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗнаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

    Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

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    Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

    Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

    Знаменитости вместе с инспекторами вышли на московские дороги

      Сегодня московским водителям было чрезвычайно приятно пропускать пешеходов. Чтобы дети в школу на торжественную линейку добрались без происшествий, инспекторы ГИБДД взяли с собой на дежурство знаменитых актеров.

      Возле одной из школ первоклассникам помогал переходить проезжую часть звезда сериалов НТВ Михаил Богдасаров.

      О таком напарнике, говорят инспекторы ГИБДД, можно только мечтать. Вместе с актером Михаилом Богдасаровым они готовы отправиться в любой рейд. И даже строгий с виду старший лейтенант Косыгина при встрече с кинозвездой как-то застенчиво жмет руку и представляется, немного смутившись.

      Вдвоем они устроили школьникам и водителям проверку знаний правил дорожного движения. Сложилось ощущение, что Михаил Богдасаров и старший лейтенант Косыгина вместе работали лет 20. Впрочем, это вовсе не удивительно. Ведь актер не раз играл правоохранителей, в том числе инспекторов дорожно-постовой службы.

      Подробности — в репортаже.

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