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  • 01.09, 14:35

    В Польше пограничники нашли упавший на границе дрон с «русской маркировкой»

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    В Польше пограничники нашли упавший на границе дрон с «русской маркировкой»

    В Польше пограничники нашли упавший на границе дрон с «русской маркировкой»

    Окружная прокуратура в польском Ольштыне начала расследование по «подозрению в шпионаже» из-за дрона, который разбился несколько дней назад недалеко от границы с Калининградской областью.

    Разбившийся на границе с Польшей дрон имеет российскую маркировку на корпусе, сообщили польские СМИ. Военные изъяли аппарат и отправили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

    Мирослава Александрович, пресс-секретарь Варминьско-Мазурского отдела пограничной службы Польши: «Сегодня окружная прокуратура в Ольштыне, изучив материалы, полученные из Варминьско-Мазурского отделения Пограничной службы, возбудила уголовное дело по факту возникших подозрений о деятельности в августе 2017 года иностранной разведки против Республики Польша посредством сбора разведывательной информации с помощью воздушного судна типа дрон».

    В прокуратуре Польши отметили, что расследование касается как нарушения правил воздушного движения, так и шпионажа. Последнее преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Польские военные подчеркивают, что не потеряли ни одного своего беспилотника.

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